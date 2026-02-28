Caso Epstein Clinton sotto torchio | Non conosco la donna nella vasca idromassaggio

Bill Clinton ha testimoniato nel caso Epstein affermando di non conoscere la donna nella vasca idromassaggio e di non sapere nulla riguardo alle accuse che gli sono state rivolte. Questa è la prima volta che un ex presidente rende dichiarazioni ufficiali in questa inchiesta. La sua testimonianza si è concentrata sulla sua presunta mancanza di coinvolgimento e sulla sua ignoranza delle circostanze descritte.

"Non so nulla e non ho fatto nulla di male". Bill Clinton, primo ex presidente a testimoniare davanti ad una commissione del Congresso dal 1983, ha negato qualsiasi coinvolgimento in uno degli scandali di più vaste proporzione negli ultimi anni, nonostante le prove evidenti di un suo legame con Jeffrey Epstein. Donald Trump "non mi ha mai detto nulla che mi facesse pensare che sia coinvolto nel caso" Jeffrey Epstein, ha detto Clinton secondo quanto riportato dal presidente James Comer. Quanto alla necessità di interrogare il tycoon: "Sta a voi decidere", ha risposto l'ex presidente. In una deposizione fiume, l'ex inquilino della... 🔗 Leggi su Feedpress.me

