Maxwell sotto giuramento | il caso Epstein e le donazioni ai Clinton al centro della deposizione riservata

Maxwell si presenta davanti ai giudici e risponde alle domande sulla sua relazione con Jeffrey Epstein. La deposizione, riservata, si concentra sulle donazioni che, secondo le accuse, avrebbero finanziato le campagne dei Clinton. Maxwell, chiamata a testimoniare, cerca di fare chiarezza su un caso che tiene banco negli Stati Uniti da mesi.

L’ereditiera Ghislaine Maxwell è oggi chiamata a deporre in relazione ai file di Jeffrey Epstein, con l’attenzione concentrata sulle donazioni che avrebbero finanziato le campagne elettorali dei Clinton. La deposizione, riservata agli abbonati premium, avviene in un contesto di crescente scrutinio sulle connessioni tra Epstein, Maxwell e figure di spicco della politica americana. La vicenda, emersa dai documenti relativi al caso Epstein, solleva interrogativi sulle dinamiche di potere e sulle possibili influenze esercitate da un network di relazioni che ha coinvolto personaggi di alto profilo. L’udienza di oggi rappresenta un momento cruciale per fare luce su queste connessioni, anche se gli avvocati di Maxwell hanno già preannunciato che la loro assistita si avvarrà del Quinto Emendamento, che le consente di non autoincriminarsi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Jeffrey Epstein

Nuovi documenti sul caso Epstein rivelano come Ghislaine Maxwell abbia finanziato gli ex presidente Bill Clinton.

Bill e Hillary Clinton decidono di testimoniare sotto giuramento nell’ambito dell’inchiesta sui rapporti con Jeffrey Epstein.

Ultime notizie su Jeffrey Epstein

Argomenti discussi: Ghislaine Maxwell canalizza Jeffrey Epstein nella defiant video deposition.

