Bill e Hillary Clinton decidono di testimoniare sotto giuramento nell’ambito dell’inchiesta sui rapporti con Jeffrey Epstein. Dopo mesi di tensioni con il presidente repubblicano della commissione di vigilanza della Camera, James Comer, i Clinton hanno scelto di passare dalla parte dei testimoni. La decisione cambia gli equilibri politici e apre nuove possibilità nell’indagine.

L’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e la moglie Hillary Clinton hanno accettato di testimoniare sotto giuramento nell’inchiesta parlamentare sui rapporti con il finanziere Jeffrey Epstein, dopo mesi di scontro con il presidente repubblicano della commissione di vigilanza della Camera, James Comer. Per mesi, i Clinton avevano insistito sul fatto che non avrebbero ottemperato alle citazioni a comparire del deputato Comer, repubblicano presidente della commissione, che avevano definito “invalide e legalmente inapplicabili”. I due lo avevano accusato di far parte di un piano volto a prenderli di mira come avversari politici del presidente Trump e avevano promesso di combatterlo sulla questione per tutto il tempo necessario. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Caso Epstein, i Clinton pronti a testimoniare sotto giuramento: passa la linea repubblicana

Approfondimenti su Jeffrey Epstein

Dopo mesi di incertezze, Bill e Hillary Clinton hanno deciso di parlare nell'inchiesta del Congresso su Jeffrey Epstein.

Bill e Hillary Clinton hanno comunicato che non parteciperanno all’audizione richiesta dalla commissione della Camera nell’ambito dell’indagine sul caso Epstein.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Caso Epstein: file e foto con Trump scomparsi dal sito web del governo

Ultime notizie su Jeffrey Epstein

Argomenti discussi: I Clinton testimonieranno sul caso Epstein; Caso Epstein, i Clinton pronti a testimoniare: ma la Camera Usa rifiuta; Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton pronti a testimoniare; Epstein Files, Ghislaine Maxwell e i messaggi a Bill Clinton: Ho una cotta per te. E loda le sue performance.

Caso Epstein, svolta imprevista: Bill e Hillary Clinton accettano di testimoniare al CongressoL’ex presidente democratico e la moglie, erano stati più volte convocati per audizioni separate sui loro legami con Jeffrey Epstein ... tg.la7.it

Caso Epstein: Mandelson si dimette da Lord, i Clinton si arrendono e testimonieranno alla Camera. Le nuove conseguenze degli ultimi fileIl politico britannico ed ex ambasciatore negli Stati Uniti rischia un'indagine per aver spifferato le mosse dell'esecutivo nel campo della finanza europea e inglese. L'ex presidente Usa e consorte in ... msn.com

I Clinton testimonieranno alla Camera sul caso Epstein. Lo ha annunciato il vice capo dello staff dell'ex presidente #ANSA x.com

I Clinton testimonieranno alla Camera sul caso Epstein. Lo ha annunciato il vice capo dello staff dell'ex presidente #ANSA - facebook.com facebook