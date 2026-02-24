Caseificio dei Borboni ed Errico Porzio insieme per valorizzare le eccellenze del territorio

Il Caseificio dei Borboni ha deciso di collaborare con Errico Porzio per rafforzare la tradizione gastronomica locale. La causa di questa alleanza risiede nella volontà di promuovere e diffondere le eccellenze del territorio attraverso prodotti autentici. Il caseificio fornirà mozzarella di bufala ai ristoranti di Porzio, coinvolgendo chef e clienti in un percorso di qualità e genuinità. La partnership mira a valorizzare le produzioni artigianali e sostenibili della zona.

NAPOLI – Caseificio dei Borboni, eccellenza del settore caseario bufalino con sede a Villaricca (NA), e il celebre Maestro pizzaiolo Errico Porzio hanno annunciato una partnership di altissimo profilo, che interesserà la fornitura di mozzarella di latte di bufala da parte del Caseificio a tutti i ristoranti della Galassia Porzio. Un'unione inedita, ma già importantissima per il settore, con l'obiettivo di promuovere ulteriormente il valore delle eccellenze più rappresentative del territorio campano: da una parte, la mozzarella di latte di bufala, realizzata da Caseificio dei Borboni con una produzione artigianale a conduzione famigliare, rispettando altissimi standard qualitativi, riconosciuti e apprezzati da un pubblico sempre maggiore in tutta Italia; dall'altro, la forza e il prestigio di un Nome – Porzio – che è ormai un leader assoluto nel panorama della pizzeria napoletana e non solo, facendo del valore del prodotto e della creatività nel reinterpretarlo dei punti di forza assoluti.