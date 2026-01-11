Equo compenso tra promesse e ritardi | il banco di prova della credibilità istituzionale

L’equo compenso rappresenta un elemento chiave per valorizzare la dignità professionale e rafforzare la credibilità delle istituzioni. Dopo le recenti dichiarazioni della Presidente del Consiglio del 9 gennaio, il tema torna ad essere al centro del dibattito pubblico, evidenziando le sfide legate alla sua effettiva attuazione e ai ritardi nella sua implementazione. Un confronto essenziale per garantire trasparenza e rispetto delle professionalità coinvolte.

L’equo compenso come misura della dignità professionale e della credibilità istituzionale. L’ equo compenso torna al centro del dibattito pubblico dopo le dichiarazioni della Presidente del Consiglio nella conferenza stampa del 9 gennaio. Un tema che non è mai stato solo tecnico, ma profondamente politico e culturale: riguarda la dignità del lavoro giornalistico e, di riflesso, la qualità dell’informazione che raggiunge i cittadini. Il presidente dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, ha accolto con favore l’impegno espresso dalla premier, ricordando però che i parametri per l’ equo compenso sono stati approvati dal Consiglio nazionale dell’Ordine già nel dicembre 2023 e attendono da allora una validazione definitiva. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

