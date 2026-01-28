Il convegno Prevenzione e assicurazione due facce della stessa protezione all’Archivio di Stato di Caserta

Questa mattina all’Archivio di Stato di Caserta si è tenuto il convegno

Prevenzione e assicurazione come strumenti complementari per tutelare la salute delle persone e la sostenibilità del sistema sanitario. È questo il filo conduttore del convegno “Prevenzione e assicurazione, due facce della stessa protezione”, in programma per sabato 31 gennaio nell’Archivio di Stato di Caserta. L’iniziativa è promossa da “Berrino – servizi assicurativi e finanziari”, realtà storica attiva con sede a Caserta. In questa prospettiva, anche il mondo assicurativo è chiamato a un cambio di passo. Non più solo tutela economica, ma parte attiva nella promozione della salute, attraverso percorsi di prevenzione e una nuova cultura dell’assicurazione intesa come investimento e non come semplice costo.🔗 Leggi su Casertanews.it

A Caserta, cittadini e istituzioni lavorano insieme per rafforzare la prevenzione e l’assicurazione sanitaria.

