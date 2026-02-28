Caserta e il disastro delle piscine Chiarezza su via Laviano e corso Giannone

A Caserta, la situazione delle piscine pubbliche è critica, con diversi impianti non funzionanti da tempo e cantieri ancora aperti. La gestione degli impianti sportivi si trova in forte difficoltà, con strutture chiuse da anni e lavori di ristrutturazione che non avanzano. La questione riguarda in particolare le piscine di via Laviano e corso Giannone, i cui stati sono oggetto di attenzione pubblica.

La gestione degli impianti sportivi a Caserta è ormai al collasso, tra cantieri fermi e strutture chiuse da anni. Lo Stadio del Nuoto di via Laviano, di competenza provinciale, resta un cantiere bloccato nonostante gli annunci di interventi milionari, mentre la piscina di corso Giannone, sotto la.