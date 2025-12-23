Fiamma Olimpica accende la Reggia | a Santo Stefano si inaugura l' ingresso di corso Giannone

Il 26 dicembre, la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 verrà accesa nel Parco reale della Reggia di Caserta, segnando l’inaugurazione dell’ingresso di corso Giannone. Un evento simbolico e civile che sottolinea i valori di pace, unità e dialogo tra le nazioni, in un contesto storico e culturale di grande rilievo per la città.

Caserta si prepara a vivere una giornata di grande valore simbolico e civile: il 26 dicembre il Parco reale della Reggia di Caserta ospiterà la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026, icona universale di pace, unità e dialogo tra i popoli.La fiaccola, dopo aver attraversato.

