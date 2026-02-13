Caserta ristrutturazione del ‘Giannone’ vicina al completamento

Caserta, la ristrutturazione dell’istituto ‘Giannone’ sta per concludersi, dopo mesi di lavori finanziati dalla Provincia e dai fondi del PNRR. I lavori, iniziati lo scorso anno, hanno coinvolto principalmente la riqualificazione delle aule, degli spazi comuni e delle strutture sportive, con l’obiettivo di migliorare le condizioni per studenti e insegnanti. Un dettaglio che distingue questa riqualificazione è l’installazione di impianti energetici all’avanguardia, pensati per abbattere i consumi e ridurre l’impatto ambientale.

Tempo di lettura: 2 minuti GIANNONE: DAL BANCO AL SUCCESSO Grazie alla Provincia di Caserta e ai fondi del PNRR il Futuro è già "in cantiere". Con la sede centrale in ristrutturazione –e i lavori in anticipo sul cronoprogramma stabilito – il GIANNONE si prepara a diventare dal prossimo settembre un polo tecnologico e umanistico all'avanguardia, dove strutture reali accoglieranno menti curiose. " I nostri studenti – dichiara la DS Marina Campanile – non sono mai spettatori passivi, sono già protagonisti. Dalle prime serate RAI al festival del cinema di Berlino, dalle aule di Giurisprudenza internazionali ai dibattiti con grandi firme del giornalismo – si legga la rassegna stampa sui nostri social sui premi e riconoscimenti quotidiani ai nostri alunni ed ex alunni – : chi esce dal GIANNONE ha gli strumenti per dominare la scena, non solo per guardarla ".