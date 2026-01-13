Rincari delle rette nelle case di riposo | La Regione alzi la quota dei contributi per aiutare le famiglie

A causa dell’aumento delle rette nelle case di riposo della regione, la giunta regionale propone di incrementare i contributi giornalieri destinati alle famiglie degli ospiti. Questa misura mira a sostenere economicamente le famiglie e a mitigare l’impatto dei maggiori costi, garantendo un sostegno più adeguato per coloro che affidano i propri cari alle strutture residenziali.

"Visto l'aumento delle rette in tutte le case di riposo della provincia e della regione, la giunta regionale alzi il contributo giornaliero che viene erogato alle famiglie dei ospiti ricoverati in struttura". A chiederlo è il consigliere del Pd, Nicola Conficoni. A fronte dell'inflazione, infatti.

Case riposo, allarme per le rette: "Anziani, confermare gli sconti". La Regione: "Risorse stanziate" - Sulla sanità e, in particolare, sulle misure regionali per calmierare i costi delle rette delle case di riposo, si consuma un botta e risposta fra maggioranza e opposizione. ilrestodelcarlino.it

Ca’ d’Industria, aumenta la retta mensile. Fino a 77 euro in più: «Era necessario» - Il presidente: «Costretti a intervenire per la qualità dei servizi e per le spese del personale» ... laprovinciadicomo.it

Case di Riposo. Rincari da un massimo di 120 euro ad un minimo di 30 al mese. Invece a Sacile e Maniago le rette non aumentano, perchè A S.Vito aumento di 90 euro al mese (x 30 giorni). Per effetto della perequazione dal 1° gennaio una pensione - facebook.com facebook

