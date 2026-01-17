rincaro delle rette in rsa aumento di 3 euro al giorno

A partire dal 1 marzo, le rette giornaliere della casa di riposo Fondazione Opere Pie Riunite subiranno un aumento di 3 euro. La tariffa per gli ospiti residenziali nel reparto normale passerà da 58 a 61 euro, mentre per il nucleo Alzheimer da 64 a 67 euro al giorno. Questa variazione interessa 165 familiari, riflettendo un adeguamento delle tariffe in linea con le esigenze della struttura.

Dal 1 marzo le rette per gli ospiti residenziali della casa di riposo Fondazione Opere Pie Riunite saliranno di tre euro al giorno: per i familiari degli anziani (144) si passerà da 58 a 61 euro, mentre per quelli del nucleo Alzheimer (21) da 64 a 67. Un aumento spiegato giovedì alle famiglie, sottolinea la presidente del Cda, Roberta Roarselli (nella foto), la quale ha ribadito che l’offerta dei servizi dell’ente di via Bassi è ampia e molto soddisfacente, oltre al fatto che a breve si partirà con un nuovo progetto che porterà la casa di riposo ancora di più ad aprirsi all’esterno: la Regione ha finanziato un’idea innovativa che permetterà alla casa di riposo di fornire un’assistenza a 80 malati di Alzheimer direttamente a domicilio, con l’ausilio della domotica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

