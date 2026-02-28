case aler di via rovelli garage occupati e rifugio per disperati

Le case Aler di via Rovelli a Boccaleone sono al centro di un rapporto che evidenzia problemi di degrado e occupazioni abusive nei garage. Alcuni di questi spazi sono utilizzati come rifugi da persone senza fissa dimora, creando tensioni tra gli abitanti. Un’inquilina ha riferito di essere stata aggredita, descrivendo una situazione di disagio e senso di abbandono nelle abitazioni popolari.

IL REPORTAGE. Degrado e abusivi alle case popolari a Boccaleone in via Rovelli. Un’inquilina che è stata aggredita: «Ci sentiamo abbandonati». Situazione che va avanti da anni, in tanti bivaccano e c’è sporco ovunque. Aler: «Attenzione alta, ci stiamo lavorando». Materassi, cocci di bottiglia, molti rifiuti, siringhe, topi, odori nauseanti, risse e schiamazzi. Nella case Aler di via Rovelli, nel quartiere di Boccaleone, la situazione per gli inquilini è fuori controllo e ora si sentono ostaggio degli abusivi che occupano i garage, molti dei quali sono sfitti. «In totale i box saranno circa 150 - raccontano chiedendo di poter mantenere l’anonimato - ma la maggior parte sono sfitti e occupati da tanti abusivi che li hanno “arredati” come vere e proprie camere da letto». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

