Edifici storici trasformati in alloggi popolari | Arezzo Casa presenta Corpi estranei

Arezzo Casa presenta “Corpi estranei”, un approfondimento sui cambiamenti degli edifici storici in alloggi popolari nella provincia di Arezzo. Attraverso questo progetto, si esplorano abbazie, torri, castelli e altri immobili storici trasformati in abitazioni, evidenziando il valore della conservazione e la riqualificazione del patrimonio architettonico locale. Un’occasione per conoscere come il passato si integri nel presente abitativo della comunità.

Un viaggio nella provincia di Arezzo alla scoperta di abbazie, scuole, torri e castelli convertiti in case popolari. A proporlo è Arezzo Casa che alle 18.00 di lunedì 26 gennaio, al teatro Vasariano in piazza del Praticino, presenterà il nuovo volume “Corpi estranei” dove sono stati raccontati i.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Edifici storici trasformati in case popolari: Arezzo Casa presenta “Corpi estranei”Arezzo Casa presenta “Corpi estranei”, un progetto che esplora la trasformazione di edifici storici della provincia di Arezzo in case popolari.

“Corpi estranei”: Arezzo Casa pubblica un volume sulle case popolari più insoliteArezzo Casa presenta un nuovo volume dedicato alle case popolari più insolite del territorio aretino.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Bagni pubblici, locande, stazioni: questi luoghi sorprendenti riconvertiti in musei a Parigi e nell'Île-de-France.

Edifici storici trasformati in case popolari: Arezzo Casa presenta Corpi estraneiIl volume propone un viaggio tra abbazie, scuole, torri e castelli recuperati con l’edilizia residenziale pubblica ... msn.com

I documenti storici trasformati in racconti avvincentiL'Archivio Storico del Banco di Napoli, custode di un patrimonio culturale unico al mondo, si apre al grande pubblico con Archive Stories, una serie podcast di 12 episodi che trasforma documenti ... ansa.it

Nuovi finanziamenti per la cultura e il patrimonio storico nel Vicentino! Arrivano risorse importanti per la tutela, il restauro e la valorizzazione di edifici storici e spazi culturali della nostra provincia. Un investimento concreto che rafforza identità, sicurezza e fru - facebook.com facebook