Il piano casa di Giorgia Meloni | 100 mila alloggi popolari a prezzi calmierati

Il piano casa di Giorgia Meloni prevede la realizzazione di 100 mila alloggi popolari a prezzi calmierati, destinati alle famiglie in difficoltà. Un intervento volto a favorire l’accesso alla casa e a sostenere le esigenze delle comunità locali, con un focus sulla costruzione di soluzioni abitative accessibili e sostenibili. Questa iniziativa mira a rispondere alle necessità di chi cerca una sistemazione dignitosa a costi contenuti.

Un piano casa da 100 mila nuovi alloggi. A prezzi calmierati. E da destinare alle famiglie in difficoltà. La premier Giorgia Meloni lo ha annunciato durante la conferenza stampa di fine anno. Dopo le anticipazioni del Meeting di Rimini, quando aveva parlato di un lavoro a due con il vicepremier Matteo Salvini. Anche stavolta la presidente di Consiglio ha ringraziato l'alleato. Preparando il terreno per un annuncio che guarda alle prossime elezioni politiche. E infatti dopo il leader della Lega arrivano anche le citazioni di Confindustria e Conferenza Episcopale Italiana. Ma cosa dovrebbe attuare il nuovo piano casa e come funzionerebbe?

Cottarelli ci spiega perché il piano casa Meloni regge (forse) solo con l'aiuto dell'Ue - Secondo l'economista dell'Università Cattolica servirebbero 25 miliardi di euro per la creazione del piano casa da 100 mila appartamenti. ilfoglio.it