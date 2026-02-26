Gli studenti dell’IPSEOA di Paola sono stati protagonisti a Casa Sanremo 2026, portando con sé il talento e la preparazione del settore turistico e alberghiero calabrese. Durante l’evento, hanno mostrato le proprie competenze e capacità, ricevendo attenzione a livello nazionale. La partecipazione rappresenta un momento importante per l’istituto, che si inserisce in un contesto di valorizzazione del patrimonio locale.

La partecipazione dell’IPSEOA di Paola a Casa Sanremo diventa un simbolo di orgoglio per l’intera Calabria. A sottolinearlo è l’europarlamentare Giusi Princi, che definisce l’iniziativa “un riconoscimento nazionale di grande valore”, capace di mettere in luce la qualità della formazione alberghiera e gastronomica del territorio. Nel documento si legge infatti che la presenza dell’Istituto “rappresenta un riconoscimento nazionale di grande valore, a testimonianza dell’eccellenza della scuola calabrese nel panorama formativo e culturale italiano”. Gli studenti e gli chef dell’Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Paola porteranno a Sanremo un piatto simbolico, la “Calabria ripiena”, pensato per valorizzare i prodotti tipici e la tradizione culinaria regionale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Casa Sanremo 2026: IPSEOA Paola in vetrina nazionale

Leggi anche: Le bellezze culturali di Benevento ‘in vetrina’ a Casa Sanremo

Mazzate contro una vetrina in piazza San Francesco Di Paola, furto in un sushi barI ladri hanno preso di mira il ristorante durante la notte danneggiando gli arredi e portando via i pochi soldi lasciati nel registratore di cassa.

Temi più discussi: Terre del Bussento a Casa Sanremo, 150 studenti ambasciatori dei Paesaggi Abitati; Il pane ‘Mpiulato di Paola ottiene la Denominazione Comunale; PAOLA. De.Co, un marchio per raccontare e valorizzare l’identità del territorio. ’Mpiulato e Calabria ripiena simboli identitari e protagonisti di Casa Sanremo 2026.

Gli studenti dell’IPSEOA di Paola a Casa Sanremo, Princi: ‘Vetrina per le eccellenze calabresi’La partecipazione dei ragazzi a Casa Sanremo è motivo di autentico orgoglio le parole dell'europarlamentare reggina ... citynow.it

Sanremo 2026: come e quando si vota da casa. Come funziona il televoto quest’anno e i costiCosa cambia a Sanremo 2026 per quanto riguarda il voto del pubblico da casa? Guida a quando, come e chi possiamo votare. style.corriere.it

Grotte di Frasassi. . Ogni giorno Live dal nostro stand a Casa Sanremo - facebook.com facebook