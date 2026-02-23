Nasce il comitato Pablo-Golese per la Casa della Salute

Nasce il comitato Pablo-Golese per il “No” al trasferimento della Casa della Salute di via Savani. Il prossimo incontro pubblico è fissato per sabato 28 febbraio alle 10 presso la sala parrocchiale di San Patrizio in via Lanfranco. Il comitato nasce a seguito di un incontro pubblico con alcuni residenti del quartiere preoccupati per alcuni aspetti riguardanti le sorti della Casa di Salute. Le informazioni sono assolutamente poco chiare. Oltre ai medici traslocheranno anche i servizi sociali con un numero di utenti che, dall'articolo dell'inaugurazione di ottobre 2019 (servizio già attivo dal luglio 2019), risultano essere 35. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Pablo, la Casa della Salute spostata al Maggiore? "Enormi difficoltà per utenti e anziani"

Casa della Salute Pablo, Caselli: "Ausl e Comune ci stanno ripensando?"La presidente dell’associazione Noi del Pablo-Golese-San Pancrazio, Chiara Caselli, mette in chiaro che la Casa della Salute Pablo non deve essere spostata.

