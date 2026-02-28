Casa della Salute Pablo decisione sbagliata

Questa mattina, il Comitato Pablo-Golese ha organizzato un incontro pubblico per esprimere la propria opposizione al trasferimento della Casa della Salute di via Savani. Il consigliere regionale Tommaso Fiazza ha partecipato all’evento, ribadendo la posizione contraria alla decisione di spostare la struttura sanitaria. L’assemblea ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali che hanno discusso della questione.

"Questa mattina abbiamo partecipato all'incontro pubblico organizzato dal Comitato Pablo-Golese per ribadire la nostra ferma contrarietà al trasferimento della Casa della Salute di via Savani – rivela il consigliere regionale Tommaso Fiazza –. Qui non siamo davanti a una scelta tecnica, ma a una.