Casa della Salute Pablo Caselli | Ausl e Comune ci stanno ripensando?

«La Casa della Salute Pablo non deve essere spostata». Lo dichiara Chiara Caselli, presidente dell’associazione Noi del Pablo-Golese-San Pancrazio, in merito alle recenti discussioni sul possibile trasferimento al padiglione Cattani dell’ospedale. «Questa vicenda sta diventando una telenovela antipatica – sottolinea Caselli – che rischia di penalizzare non solo i fruitori del servizio, ma l’intero quartiere. Non è stata fissata alcuna data per il trasloco e viene da ipotizzare che Comune e Ausl ci stiano ripensando. Se così fosse, sarebbe ancora più grave dopo mesi di annunci e promesse, considerando che oggi il trasferimento appare complesso e non immediatamente realizzabile».🔗 Leggi su Parmatoday.it

Casa salute Pablo, Vignali: No al trasferimento nel padiglione Cattani del MaggioreInterrogazione in Regione Emilia-Romagna dopo che negli scorsi mesi aveva già interrogato l’amministrazione comunale di Parma ... parmatoday.it

Casa salute, la proposta: Parcheggi da realizzare al Capannone VaroliMONTE ARGENTARIORiservare alcuni posti al Capannone Varoli per la Casa della Salute. Meno polemiche e più soluzioni concrete per i cittadini. Il capogruppo del gruppo di opposizione Svolta Per ... lanazione.it

Difendere la sanità di prossimità: il caso della Casa della Salute del Pablo Ho presentato un’interrogazione in Regione sul possibile trasferimento della Casa della Salute del Pablo al Maggiore. Dalle segnalazioni ricevute da cittadini e operatori emergono c - facebook.com facebook