Un avvocato ha commentato la situazione di un uomo detenuto a San Vittore, accusato di aver ucciso un 28enne in un parchetto di Rogoredo. L’uomo si è rivolto ai media, dicendo di voler pagare per il suo errore e ha espresso sfoggio di rammarico. La sua dichiarazione è stata resa pubblica mentre si trova in carcere, in attesa di ulteriori sviluppi nel procedimento legale.

«Perdonatemi, pagherò per il mio errore». Dal carcere milanese di San Vittore, dove è detenuto da lunedì per l'omicidio del 28enne Abderrahim Mansouri nel parchetto di Rogoredo, Carmelo Cinturrino rompe il silenzio e affida alla difesa la sua versione. Si dice «triste e pentito», chiede scusa «a tutti», ai colleghi e alla famiglia della vittima, ma respinge l'accusa di aver voluto uccidere il 28enne a capo dello smercio di droga - come raccontato anche dagli agenti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso presenti il 26 gennaio - in una piazza di spaccio inarrestabile a Milano. «Ho avuto paura, prima che lui mi colpisse, poi,.

© Liberoquotidiano.it - Carmelo Cinturrino, "se avesse avuto una bodycam...": lo sfogo dell'avvocato

