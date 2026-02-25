Arresto Carmelo Cinturrino l’avvocato del poliziotto 41enne | Nessun rapporto con Mansouri proiettile sparato deviato - VIDEO
Piero Porciani, avvocato di Carmelo Cinturrino, ha spiegato che il suo cliente non aveva alcun legame con Mansouri e che il proiettile deviato ha causato l’incidente. La polizia ha fermato l’assistente capo dopo che un proiettile sparato da un collega si è accidentalmente confuso tra i colpi e ha colpito una persona innocente. Le autorità stanno ancora analizzando le prove per chiarire i dettagli dell’accaduto.
Piero Porciani, avvocato dell’assistente capo Carmelo Cinturrino, ha affrontato punto per punto le questioni emerse dopo il fermo del poliziotto per l’omicidio di Abderrahim Mansouri, avvenuto nel quartiere Rogoredo di Milano Dopo l’arresto dell’assistente capo Carmelo Cinturrino per l’omicid. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Arresto Carmelo Cinturrino, poliziotto 41enne chiamato “Thor”, girava con martello in boschetto Rogoredo, conosciuto anche come “Luca”Carmelo Cinturrino, assistente capo di 41 anni noto come “Thor”, è stato arrestato dopo aver sorpreso un uomo nel boschetto di Rogoredo con un martello in mano.
Rogoredo, fermato poliziotto Carmelo Cinturrino per omicidio volontario: aveva sparato e ucciso Abderrahim Mansouri in controllo antidrogaCarmelo Cinturrino, poliziotto di 42 anni, ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo, causando la sua morte.
Temi più discussi: Carmelo Cinturrino, chi è il poliziotto fermato per l’omicidio di Rogoredo: nome in codice Luca; Rogoredo, la procura: il poliziotto ha sparato al ragazzo che fuggiva; Omicidio di Rogoredo: fermato l’agente di polizia Carmelo Cinturrino, indagati 4 colleghi; Chi è Carmelo Cinturrino, l'agente indagato per l'omicidio di Rogoredo.
Carmelo Cinturrino, la clamorosa frase del poliziotto ai colleghi all'arrestoCarmelo Cinturrino, il poliziotto arrestato per l'omicidio di Mansouri il pusher di Rogoredo, la frase che ha svelato ai colleghi è da brividi. notizie.it
Carmelo Cinturrino, chi è il poliziotto fermato per l’omicidio di Rogoredo: nome in codice LucaUna carriera pulita, record di arresti, fino al 2024, quando una giudice inizia ad avere dubbi sull’operato dell’assistente capo di Mecenate ora a San Vittore ... milano.repubblica.it
Carmelo Cinturrino, le parole choc del poliziotto ai colleghi al momento dell’arresto: quella frase ora pesa sull’inchiesta >> https://tinyurl.com/yc4puw9p - facebook.com facebook
Le reazioni dopo l'arresto del poliziotto Carmelo Cinturrino, Salvini: "Chi sbaglia in divisa paga di più" - la Repubblica x.com