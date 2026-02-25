Arresto Carmelo Cinturrino l’avvocato del poliziotto 41enne | Nessun rapporto con Mansouri proiettile sparato deviato - VIDEO

Piero Porciani, avvocato di Carmelo Cinturrino, ha spiegato che il suo cliente non aveva alcun legame con Mansouri e che il proiettile deviato ha causato l’incidente. La polizia ha fermato l’assistente capo dopo che un proiettile sparato da un collega si è accidentalmente confuso tra i colpi e ha colpito una persona innocente. Le autorità stanno ancora analizzando le prove per chiarire i dettagli dell’accaduto.

