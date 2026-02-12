Alessandro Gassmann | Non andrò a Sanremo come ospite c'è una regola Voterò la canzone più bella quella di Leo

Alessandro Gassmann non salirà sul palco dell’Ariston come ospite, anche se vorrebbe. L’attore ha spiegato di non poter partecipare perché c’è una regola che lo vieta. Sosterrà invece suo figlio Leo, in gara, tifando da casa e votando per la canzone che gli piace di più.

🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Sanremo 2024 Sanremo 2026, Leo Gassmann canta Naturale. Testo e di cosa parla la canzone Leo Gassmann sale sul palco di Sanremo 2026 con Leo Gassmann in vista di Sanremo: «Più rilassato e pronto, canto un arrivederci» Leo Gassmann si presenta più rilassato e sicuro di sé in vista del suo ritorno a Sanremo.

