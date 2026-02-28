Carlo Conti risponde a Gassmann sul caso Morandi a Sanremo 2026 e svela qual è la verità sulle regole

Carlo Conti ha risposto a Gassmann sul caso Morandi a Sanremo 2026 durante una conferenza stampa. Ha spiegato quali sono le regole ufficiali del Festival e ha fornito dettagli sulla questione. La discussione tra i due si è concentrata sulle modalità di partecipazione e sulle decisioni prese per l’evento del 2026. La vicenda si sviluppa con nuovi chiarimenti da parte della produzione.

Il caso Morandi a Sanremo 2026 si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo la stoccata social di Alessandro Gassmann, arriva la replica ufficiale di Carlo Conti, che in conferenza stampa fa chiarezza sulle " regole " del Festival. Al centro della polemica, il duetto tra Gianni Morandi e il figlio Tredici Pietro durante la serata delle cover (con Sal Da Vinci protagonista ). Conti interviene con parole nette, spiegando cosa prevede davvero il regolamento e quale sia stata la scelta organizzativa contestata. La polemica nasce dopo l'esibizione di Morandi con il figlio, accolta con entusiasmo dal pubblico dell'Ariston. Gassmann, padre di Leo Gassmann — in gara tra i Big — aveva pubblicato un post sostenendo che gli fosse stato riferito che i familiari dei concorrenti non potessero partecipare alla manifestazione.