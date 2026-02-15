Carlo Conti sul caso Pucci a Sanremo 26 | Ha preferito rinunciare e non finire come Crozza fischiato sul palco

Carlo Conti ha spiegato che Andrea Pucci ha deciso di rinunciare a partecipare a Sanremo 2026 per evitare di finire come Crozza, che è stato fischiato sul palco. Durante la puntata di Domenica In del 15 febbraio, il conduttore ha sottolineato che è stata una scelta personale dell’attore e comico, che ha preferito non rischiare una negativa reazione del pubblico. Pucci avrebbe preferito evitare una situazione imbarazzante, come quella che ha vissuto Crozza in passato, e ha preferito non salire sul palco piuttosto che affrontare critiche o fischi.