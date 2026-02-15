Carlo Conti sul caso Pucci a Sanremo 26 | Ha preferito rinunciare e non finire come Crozza fischiato sul palco
Carlo Conti ha spiegato che Andrea Pucci ha deciso di rinunciare a partecipare a Sanremo 2026 per evitare di finire come Crozza, che è stato fischiato sul palco. Durante la puntata di Domenica In del 15 febbraio, il conduttore ha sottolineato che è stata una scelta personale dell’attore e comico, che ha preferito non rischiare una negativa reazione del pubblico. Pucci avrebbe preferito evitare una situazione imbarazzante, come quella che ha vissuto Crozza in passato, e ha preferito non salire sul palco piuttosto che affrontare critiche o fischi.
In collegamento con Domenica In, nella puntata del 15 febbraio, Carlo Conti è tornato a parlare del caso Andrea Pucci, ribadendo che è stata una sua decisione quella di volerlo a Sanremo 2026: "Preferisco mi dicano che non so fare il mio mestiere piuttosto che qualcuno mi obblighi a fare qualcosa nel mondo dello spettacolo. Ha preferito non correre il rischio e stare a casa".🔗 Leggi su Fanpage.it
Sanremo 2026, Carlo Conti torna sul caso Pucci: “Nessuno mi ha obbligato, è stata una mia scelta autonoma. Quel palco fa paura”. Le parole a Domenica In
Carlo Conti torna a parlare del caso Pucci durante Domenica In, spiegando che ha scelto di partecipare al Festival di Sanremo 2026 di sua iniziativa e senza pressioni esterne.
Meloni insiste sul caso Pucci a Sanremo e difende la “satira” su Schlein: “Si può fare solo contro di me?”
Giorgia Meloni torna a parlare del caso Pucci a Sanremo, difendendo la sua satira contro Schlein.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Andrea Bocelli sarà superospite della serata finale del Festival di Sanremo 2026, in programma sabato 28 febbraio. L’annuncio è stato fatto dal direttore artistico Carlo Conti in collegamento in diretta con il programma televisivo Domenica In. facebook
È ufficiale: Andrea Bocelli sarà ospite nella finale di #Sanremo2026. Lo ha appena annunciato Carlo Conti a #DomenicaIn. “Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Bocelli sono tre grandi nomi che rappresentano l’Italia all’estero e che furono lanciati da Pippo Baud x.com