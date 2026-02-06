Carlo Conti ha annunciato i primi nomi dei comici che saliranno sul palco dell’Ariston durante la prossima edizione del Festival. Nella seconda e terza serata, il direttore artistico ha svelato i volti che porteranno allegria e risate sul palco più famoso d’Italia. La scelta sembra puntare su volti nuovi e conferme già note al pubblico, pronti a intrattenere gli spettatori con spettacoli di comicità.

Il direttore artistico del Festival svela i nomi degli artisti che dovrebbero portare la comicità sul palco dell'Ariston nella seconda e terza serata della kermesse canora. Il puzzle del Festival di Sanremo 2026 si arricchisce di nuovi tasselli. Con un video a sorpresa pubblicato sui suoi canali social, il direttore artistico Carlo Conti ha ufficializzato oggi i nomi della cosiddetta quota comica italiana che salirà sul palco dell'Ariston: Andrea Pucci e Lillo Petrolo, annunciato nei giorni scorsi Il programma delle cinque serate Secondo quanto annunciato dal "timoniere" del Festival, la staffetta della comicità sarà così distribuita: Mercoledì 25 febbraio: Sarà il turno di Lillo, che porterà la sua stralunata simpatia nella seconda serata (affiancando anche Achille Lauro). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i comici che saliranno sul palco dell’Ariston

Approfondimenti su Sanremo 2026

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti della serata cover

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Carlo Conti annuncia i duetti della serata delle cover di Sanremo 2026: l'omaggio di Patty Pravo a Ornella Vanoni e Fulminacci canta con Francesca Fagnani; Sanremo 2026, Carlo Conti, Laura Pausini e i Big da Mattarella al Quirinale il 13 febbraio; Sanremo 2026: svelati i duetti e le cover. Carlo Conti promette una serata di contaminazioni straordinarie; Sanremo, Carlo Conti verso l’addio: Il mio successore? Non manca il talento, ma serve il know how.

Sanremo 2026, Carlo Conti sceglie Andrea Pucci co-conduttore: insurrezione del pubblicoIl comico milanese salirà sul palco dell’Ariston giovedì 26 febbraio per affiancare il direttore artistico nella conduzione della kermesse: scopriamo di più. libero.it

Sanremo 2026, Lillo e Andrea Pucci co-conduttori: la telefonata di Carlo ContiCarlo Conti annuncia con una telefonata che Lillo e Andrea Pucci saranno co-conduttori per una serata a Sanremo 2026. Il video di Amica.it ... amica.it

#Sanremo, Carlo #Conti annuncia: Lillo e Andrea Pucci co-conduttori #Sanremo2026 x.com

Sanremo, Carlo Conti annuncia i conduttori delle serate del 25 e 26 febbraio La comunicazione mentre si trovava in auto Leggi l’articolo completo al link nel primo commento facebook