A poche ore dalla conclusione del Festival di Sanremo 2026, il direttore artistico annuncia che questa sera verrà comunicato il conduttore del 2027. Durante l’evento si è parlato di un possibile favoritismo per Tredici Pietro e Morandi, ma il dirigente ha negato ogni preferenza. Nel corso della serata sono state affrontate anche le polemiche sul bacio tra Levante e Gaia, la presenza di Irina Shayk e le reazioni dei fan dei Pooh.

Il bacio, all’apparenza censurato, tra Levante e Gaia, un po’ come Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi. In questo caso è Claudio Fasulo, vicedirettore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, a rispondere: «Nella prova del mattino non c’era la regia, nessuno poteva verificare; poi in gara, come spesso accade, è previsto il finale e lo stacco. Il bacio, dunque, è stato al centro dell’inquadratura in piccolo. Abbiamo deciso di pubblicarlo dopo la polemica. Non censuriamo nessuno, gli abbiamo dato visibilità poi». È la volta della presenza di Irina Shayk come co-conduttrice della terza serata, citata 40 volte negli Epstein files. La parola torna a Carlo Conti: «Quando scelgo una co-conduttrice non chiedo tutti gli appuntamenti che ha avuto in passato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Carlo Conti a Sanremo 2026: «Stasera l’annuncio del conduttore 2027. Su Tredici Pietro e Morandi: nessun favoritismo»

Leggi anche: A Sanremo Gianni Morandi e il figlio Tredici Pietro cantano Vita, Carlo Conti: "Questa è casa tua"

Carlo Conti, Laura Pausini e i 30 big di Sanremo 2026 andranno dal Presidente Mattarella. L'annuncio del conduttore sui social(askanews) – «Oggi c’è una grandissima notizia che riguarda il Festival di Sanremo.

Carlo Conti conferma: Sanremo 2026 sarà l'ultima edizione

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Carlo Conti.

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026 - Sanremo2026. Carlo Conti: Il Festival sta bene, rimaniamo su livelli molto alti - Video; Sanremo 2026, l'abbronzatura in palette Carlo Conti conquista gli uomini del Festival; La seconda serata di Sanremo 2026, la conferenza stampa e le anticipazioni di Carlo Conti; Sanremo 2026, i vestiti di Carlo Conti al Festival.

Sanremo 2026: pasticcio in mondovisione, Irina Shayk statuina e Carlo Conti spiazzato da una parolaccia in direttaLa terza serata del festival non scorre liscia e gli intoppi si susseguono sul palco dell'Ariston. Carlo Conti alle prese con una figuraccia tecnica, parole di troppo e l'ospitata di Irina Shayk, che ... libero.it

Sanremo 2026, Carlo Conti: Oggi arrivano notizie terribili e noi siamo qui a fare festa, musica, in un Paese libero e democratico. Referendum? Durante la diretta non si può ...Il conduttore ricorda le parole di Papa Francesco mentre Pausini si commuove: 'Forse dopo il Festival mi vorrete un po' più bene' ... ilfattoquotidiano.it

Carlo Conti spiega i motivi per cui Gianni Morandi ha duettato con il figlio Tredici Pietro, mentre Leo Gassmann non ha potuto fare lo stesso con il padre Alessandro - facebook.com facebook

Stasera la finale del quinto Festival di Sanremo targato Carlo Conti. Tra i 30 “Big” anche due artisti toscani il cantautore livornese Enrico Nigiotti e Marco Masini. Chi è il vostro preferito Chi vincerà Cs B bit.ly/ToscanaSanremo… x.com