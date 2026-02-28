A Sanremo 2026, Gianni Morandi e il figlio Tredici Pietro si sono esibiti insieme cantando

La quarta serata di Sanremo 2026 è dedicata a cover e duetti. All’Ariston il rapper Tredici Pietro ha cantato “Vita” con Galeffi e Fudasca, venendo raggiunto a sorpresa dal padre Gianni Morandi. L’incursione ha segnato la serata, chiudendosi con un abbraccio. La performance del brano del 1988 si lega a “Uomo che cade”, pezzo in gara di Pietro. Morandi ha descritto sui social l’emozione del duetto. Gianni Morandi canta Vita Perché si chiama Tredici Pietro? Cosa dice il regolamento? Gianni Morandi canta Vita La performance di “Vita” a Sanremo 2026 rappresenta un omaggio a uno dei pilastri della discografia italiana, pubblicato esattamente nel 1988. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - A Sanremo Gianni Morandi e il figlio Tredici Pietro cantano Vita, Carlo Conti: "Questa è casa tua"

Sanremo 2026, Gianni Morandi duetta con il figlio Tredici PietroNella quarta serata del Festival di Sanremo 2026, dedicata alle cover, Gianni Morandi duetta a sorpresa con il figlio Tredici Pietro.

Sorpresa a Sanremo, Gianni Morandi canta col figlio Tredici Pietro. Poi commosso lo abbraccia: “Grazie per questo pezzo di vita insieme”Bologna, 27 febbraio 2026 – Grande sorpresa nella serata delle cover al Festival di Sanremo.

