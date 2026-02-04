Carlo Conti Laura Pausini e i 30 big di Sanremo 2026 andranno dal Presidente Mattarella L' annuncio del conduttore sui social

Carlo Conti, Laura Pausini e gli altri 30 big in gara a Sanremo 2026 si preparano a fare il primo passo ufficiale. Oggi il conduttore ha annunciato sui social che il festival, per la prima volta in 76 edizioni, sarà ricevuto dal Presidente Mattarella. La notizia ha sorpreso molti, anche perché si tratta di un evento storico per la manifestazione. I protagonisti si recheranno a Roma nei prossimi giorni, un’occasione che segna un passo importante per il festival e il suo rapporto con le istituzioni.

(askanews) – «Oggi c’è una grandissima notizia che riguarda il Festival di Sanremo. Dopo 76 edizioni, per la prima volta, i protagonisti del Festival saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica. Venerdì 13 febbraio io, Laura Pausini e i Big in gara saremo ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. È una gioia immensa, un grande onore e una grande emozione»: lo ha annunciato con soddisfazione Carlo Conti sui social. GUARDA LE FOTO Sanremo 2026: figli d’arte, sconosciuti, coppie, il più giovane e l’habitué. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Una prima volta: Carlo Conti, Laura Pausini e i big di Sanremo 2026 dal presidente Mattarella Amica. 🔗 Leggi su Amica.it

