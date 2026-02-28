Carceri marchigiane in pieno sovraffolamento | Montacuto maglia nera con il 137,1% in più
Le carceri nelle Marche sono attualmente sovraffollate, con il carcere di Montacuto che registra il livello più alto, con un incremento del 137,1% rispetto alla capienza ufficiale. Si segnalano problemi legati alla salute mentale dei detenuti e alla qualità dell’assistenza sanitaria fornita nelle strutture di detenzione. La situazione richiede interventi immediati per affrontare le criticità evidenziate.
ANCONA – Sovraffollamento, salute mentale e assistenza sanitaria: sono queste le criticità strutturali che richiedono interventi approfonditi rispetto allo stato dei luoghi di detenzione nelle Marche.È l’analisi del capogruppo in Consiglio regionale di Alleanza Verdi Sinistra Andrea Nobili al. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Sovraffollamento carceri. Pesaro maglia nera con 95 detenuti di troppoPesaro (foto, il carcere di Villa Fastiggi) è una specie di polveriera penitenziaria: 241 detenuti stipati in un carcere da 156 posti.
Carceri: nelle Marche più di mille detenuti per 800 postiSecondo l'ultimo rapporto dell'Associazione Antigone, il tasso di sovraffollamento arriva al 125%. Le situazioni peggiori nei penitenziari di Ancona e di Pesaro ... rainews.it
Carceri nelle Marche al collasso: 100 detenuti oltre la capienza, 28 tentati suicidi in un annoNelle carceri delle Marche sono ristrette 931 persone a fronte di 831 posti disponibili, con un tasso di affollamento del 112% che sale al 155% nel carcere di ... lanuovariviera.it