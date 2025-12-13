Più incidenti con meno morti Autostrada e Regionale 71 maglia nera della provincia

Nel 2024, la provincia di Arezzo registra un aumento degli incidenti stradali e dei feriti, nonostante una diminuzione delle vittime mortali. La situazione evidenzia un quadro complesso sulla sicurezza stradale, con autostrada e Regionale 71 tra le arterie più colpite. Un trend che richiede attenzione e interventi mirati per migliorare le condizioni delle strade e la sicurezza degli utenti.

di Serena Convertino AREZZO Sempre più incidenti e feriti sulle strade aretine. Calano i mortali, ma il bilancio della sicurezza stradale in provincia di Arezzo nel 2024 resta pesante. È quanto emerge dal rapporto Aci-Istat, che fotografa l’andamento degli incidenti sul territorio di anno in anno. Nel corso del 2024 si sono verificati 912 incidenti stradali, con un aumento del 4,5% rispetto al 2023. In crescita anche il numero dei feriti, 1210, pari a un +5,7% rispetto all’anno precedente. Un dato in netta crescita a fronte della forte diminuzione degli incidenti mortali, 14, in calo del 33,3%. Lanazione.it Più incidenti con meno morti. Autostrada e Regionale 71 maglia nera della provincia - Picco di decessi in sella a motocicli e ciclomotori: le vittime sono quasi tutti uomini . lanazione.it

