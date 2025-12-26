Carboni Inter rientro anticipato a gennaio | stop al Genoa e nuovo prestito in vista

Inter News 24 Carboni Inter, i nerazzurri preparano il rientro anticipato del trequartista argentino dal Genoa: qual è l’obiettivo del Club. L’Inter dovrà fare a meno di Ange-Yoan Bonny per almeno due settimane, motivo per cui in attacco sono stati allertati Pio Esposito, Lautaro Martínez e Marcus Thuram. Ma guardando a gennaio, il reparto offensivo nerazzurro potrebbe riaccogliere anche Valentin Carboni. Il trequartista argentino aveva iniziato positivamente la sua esperienza in prestito secco al Genoa, trovando anche un gol in Coppa Italia contro il Vicenza e mostrando buoni segnali sotto la guida di Patrick Vieira. 🔗 Leggi su Internews24.com

