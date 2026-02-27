Gravissimo infortunio in allenamento per Valentin Carboni | fuori 8 mesi

Durante un allenamento, Valentin Carboni ha subito un grave infortunio al ginocchio destro, con una rottura del legamento crociato. L’incidente ha imposto al giocatore di fermarsi per un periodo di circa otto mesi. Il talento argentino, di proprietà dell’Inter, non riesce a trovare momenti di stabilità nel corso della stagione. L’infortunio ha avuto ripercussioni sulla sua attività sportiva.

Non c’è davvero pace per Valentin Carboni. Il talento argentino di proprietà dell’Inter deve fermarsi ancora, stavolta per un infortunio gravissimo: rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Il classe 2005, attualmente in prestito al Racing Avellaneda, si è fatto male durante un allenamento con il club argentino. Una notizia pesante, che arriva dopo il precedente stop importante accusato durante l’esperienza al Marsiglia. Un altro colpo durissimo per un ragazzo che stava cercando continuità e rilancio. Valentin Carboni fuori almeno 8 mesi. Dall’Argentina riferiscono che l’Academia dovrà fare a meno di lui per almeno otto mesi. Tempi lunghi, che significano stagione compromessa e inevitabile stop nel percorso di crescita del fantasista. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Calciomercato Inter, corsa a tre per Valentin CarboniIl prestito, con rimborso a crescere in base alle presenze, al Genoa non è andato come preventivato.

Leggi anche: Calciomercato Inter, Diego Milito vuole Valentin Carboni

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Como, grave infortunio per Addai in allenamento: non ci sarà contro la Roma; L'Ajax pubblica l'aggiornamento sugli infortuni di Vitezslav Jaros; Tegola Como, c'è la rottura del tendine d’Achille per Addai: sarà operato; Un omaggio e un sorriso da Napoli per Giada D'Antonio.

UFFICIALE, rottura del tendine e stagione finita: salta Inter e NapoliIl Como di Fabregas ha perso Jayden Addai, esterno olandese preso l’estate scorsa dall’Az Alkmaar per circa 14 milioni di euro. Nella sua prima stagione in Serie A e con la maglia lariana, il classe ... calciomercato.it

Giada D'Antonio guarda avanti dopo il brutto infortunio: Da ora parte il conto alla rovesciaLa giovane e talentuosa sciatrice napoletana si è espressa sui social dopo la rottura del legamento crociato anteriore in allenamento ... napolitoday.it

Samaden: “Il miglior talento in oltre 30 di lavoro nei settori giovanili Tanti, sia all'Inter che all’Atalanta: dai fratelli Esposito e Carboni, a Dimarco, Bonazzoli, Di Gregorio. Chiaro, viene facile pensare a chi oggi è in prima squadra. Però dico pure Luca Caldirola, - facebook.com facebook