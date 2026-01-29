Gli studenti di alcune scuole italiane hanno deciso di scrivere le regole del rispetto. Hanno scelto di ascoltare prima di giudicare, di usare il digitale con attenzione, di promuovere la parità e di prendersi cura dell’ambiente. Sono azioni semplici, ma importanti per combattere il bullismo e creare un clima più sicuro tra i ragazzi. Ora, queste regole saranno condivise con tutta la comunità scolastica.

Ascoltare prima di giudicare, abitare il digitale con consapevolezza, promuovere la parità, prendersi cura dell’ambiente e ripudiare ogni forma di prevaricazione. Sono questi alcuni dei capisaldi del manifesto del rispetto elaborato dagli studenti del comprensivo Calamandrei e presentato il 20 gennaio durante una mattinata speciale dedicata appunto alla ‘giornata del rispetto’, istituita per promuovere la lotta al bullismo, al cyberbullismo e a ogni forma di discriminazione. Non è un caso che sia stata scelta quella data, che corrisponde al compleanno di Willy Monteiro Duarte, che fu ucciso barbaramente per aver avuto il coraggio di difendere un amico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lotta al bullismo. Gli studenti scrivono le regole del rispetto

Il report 20242025 sul bullismo in Sicilia evidenzia che il 26% degli studenti dichiara di essere vittima di prepotenze, un aumento rispetto al 22% del 2020.

