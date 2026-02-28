Cappuccini a lutto | addio a Padre Modesto i funerali

Si svolgono i funerali di Padre Modesto Fragetti, il parroco della chiesa Immacolata di piazza San Francesco a Salerno, deceduto nelle ultime ore. La cerimonia si tiene nella stessa chiesa, dove padre Modesto ha passato molti anni della sua vita. La comunità si riunisce per salutare il sacerdote, che ha dedicato gran parte della sua esistenza alla parrocchia e ai fedeli.

E' volato in Cielo Padre Modesto Fragetti, storico parroco della chiesa Immacolata di piazza San Francesco, a Salerno. A fornire la triste notizia, i Cappuccini Campania-Basilicata: “Con grande dolore vi comunico che questa notte, a seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute, ci ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it I funerali di Gabriele. Grande folla per l’addio. Tutto il Piceno in luttoUna folla immensa, attonita, composta, che la Chiesa ‘Madonna della Speranza’ di Grottammare non è riuscita a contenere. L’addio ad Allevi. Funerali al Duomo, a Folignano giornata di lutto cittadinoAscoli si appresta a dare l’ultimo saluto a Pasquale Allevi, medico ascolano morto mercoledì dopo aver battuto la testa contro un montante della...