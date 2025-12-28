I funerali di Gabriele Grande folla per l’addio Tutto il Piceno in lutto

Una folla immensa, attonita, composta, che la Chiesa ‘Madonna della Speranza’ di Grottammare non è riuscita a contenere. Arrivati da ogni parte della provincia di Ascoli e non solo, centinaia di persone si sono strette al dolore dei familiari di Gabriele Talamonti, 58 anni, venuto a mancare improvvisamente nel giorno di Natale mentre era seduto a tavola per il pranzo insieme ai suoi familiari. Una tragedia che ha colpito non solo la moglie Giovanna ed i figli Chiara e Daniela con la madre Maria, i fratelli Giuseppe e Graziano, ma l’intera comunità del Piceno. Gabriele era persona sempre sorridente, disponibile, gentile, sempre al suo posto al fianco del fratello Giuseppe nella conduzione delle attività del Gruppo Papillon con bar all’ospedale Mazzoni di Ascoli, bar e ristorante al centro commerciale ‘Lu Battente’, sempre in Ascoli e poi il bar ristorante, pasticceria a Porto d’Ascoli con laboratori nella zona industriale di Acquaviva Picena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

