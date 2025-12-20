L’addio ad Allevi Funerali al Duomo a Folignano giornata di lutto cittadino

Ascoli si appresta a dare l’ultimo saluto a Pasquale Allevi, medico ascolano morto mercoledì dopo aver battuto la testa contro un montante della struttura che circonda il campo di padel all’Ancaria Padel di Ancarano, dove stava giocando con alcuni amici. La salma da ieri pomeriggio si trova nella sua abitazione a Piane di Morro; nel primo pomeriggio di oggi verrà trasferita al Duomo di Ascoli dove alle 14,30 verrà celebrata la funzione funebre alla quale parteciperanno tantissime persone. Al termine Pasquale Allevi verrà sepolto nel cimitero di Folignano. La famiglia chiede non fiori ma donazioni a due associazioni a cui Allevi era molto legato, le patronesse del Salesi di Ancona e la Zarepta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

