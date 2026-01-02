Lo storico barbiere di Pieve Santo Stefano dopo 72 anni di lavoro l’ultimo dell’anno ha chiuso i battenti del suo salone
Lo storico barbiere di Pieve Santo Stefano, dopo 72 anni di attività, ha chiuso il suo salone alla fine dell’anno. La sua bottega è stata un punto di riferimento per la comunità, un luogo di incontri e di storie condivise. Con un passato ricco di ricordi e di rapporti consolidati, questa chiusura segna la fine di un’epoca significativa per il paese e i suoi abitanti.
Arezzo, 2 gennaio 2026 – “Questa bottega non è stata solo un lavoro, ma una seconda casa, fatta di volti, storie e sorrisi che non potrò mai dimenticare”. Così Giorgio Giorgi, lo storico barbiere di Pieve Santo Stefano che dopo 72 anni di lavoro senza mai saltare un giorno, l’ultimo dell’anno ha chiuso i battenti del suo salone, “bottega” come lo chiama lui. A 84 anni suonati ha appeso al chiodo forbici e rasoi della sua barbieria in piazza della Collegiata. Da lui sono passate intere generazioni di pievani, anche famosi, come lo statista Amintore Fanfani. E Pieve ha cambiato pelle più volte in tutti questi anni di “chiacchiere e amicizia”, come scrive in un cartello che sembra un annuncio mortuario ma invece è pieno di parole buone e di speranza nell’animo umano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
