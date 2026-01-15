Domani, Pieve Santo Stefano, sede dell'Archivio diaristico nazionale, ospiterà la prima tappa del tour toscano dell’assessora alla cultura Cristina Manetti. L'iniziativa, che si svolgerà nelle prossime settimane in diverse province della regione, mira a rafforzare il rapporto tra istituzioni culturali e comunità locali. La visita rappresenta un’occasione per approfondire le tematiche culturali e promuovere iniziative territoriali.

L'assessora Manetti a Pieve Santo Stefano per la prima tappa del tour in Toscana - Pieve Santo Stefano è il paese che da oltre quarant’anni custodisce le memorie e i diari di migliaia di italiani, grazie all’intuizione del giornalista Saverio Tutino: racconti di vita che spaziano da ... arezzonotizie.it