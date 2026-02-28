Capitale della Cultura Massa mostra i muscoli | La candidatura ha risvegliato una voglia di riscatto apuano

Il sindaco di Massa ha espresso entusiasmo alla presentazione della candidatura della città come Capitale della Cultura, sottolineando come questa abbia risvegliato una forte volontà di riscatto tra i cittadini della zona apuana. Le prime dichiarazioni del primo cittadino hanno rivelato un sentimento di orgoglio e determinazione, mentre la città si appresta a concorrere per il riconoscimento ufficiale.

di Alfredo Marchetti Tradiscono un po’ di emozione le prime parole del sindaco Francesco Persiani pronunciate per svelano le bellezze culturali e naturali della nostra terra alla commissione riunitasi in Sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma per decidere chi sarà, tra le 10 città in lizza, a essere capitale italiana della cultura del 2028. Commissione formata da Davide Maria Desario (presidente), Stefano Baia Curioni, Vincenzina Diquattro, Luca Galassi, Luisa Piacentini, Davide Rossi e Vincenzo Trione. Il verdetto a marzo: chi vince riceverà un finanziamento di un milione di euro. Sarà il Consiglio dei Ministri ad assegnare il titolo su proposta del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Capitale della Cultura. Massa mostra i muscoli: "La candidatura ha risvegliato una voglia di riscatto apuano" Pietrasanta sostiene la candidatura di Massa a capitale della culturaIl Comune di Pietrasanta sostiene la candidatura di Massa a capitale della cultura per il 2028. Tirino: “Perché la Candidatura a Capitale della Cultura ha sottratto la Valle Caudina ai giorni tristi”Tempo di lettura: 8 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Mario Tirino, Professore Associato di Sociologia dei Processi Culturali... Contenuti e approfondimenti su Capitale della Cultura. Temi più discussi: MiC, al via le audizioni per la Capitale italiana della Cultura 2028; Capitale della cultura: Massa si presenta. Proposta che unisce tutto il territorio; La luna, la pietra. Dove Tirreno e Apuane incontrano la Storia. Massa presenta il suo dossier per la Capitale della Cultura 2028; Massa Capitale della cultura 2028: la candidatura conquista la stampa nazionale. Massa Capitale, Persiani: La squadra ha lavorato bene, sono fiduciosoIl commento a caldo del sindaco di Massa, emozionato, dopo l’audizione per la corsa di Capitale della Cultura Italiana 2028 ... noitv.it Massa Capitale della Cultura 2028. Un progetto nato per restareDalla sala consiliare il collegamento con Roma: una trentina di persone segue l’audizione al Ministero. Il vicesindaco Cella sottolinea la solidità del dossier e il valore della rete costruita insieme ... msn.com IDENTITA', VISIONE E COMUNITA' Sono al centro del dossier presentato da Sarzana per la candidatura a Capitale italiana della Cultura 2028 Città di Sarzana Capitali della Cultura Ministero della Cultura - facebook.com facebook