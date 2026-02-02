Tirino | Perché la Candidatura a Capitale della Cultura ha sottratto la Valle Caudina ai giorni tristi
Tirino: “Perché la Candidatura a Capitale della Cultura ha sottratto la Valle Caudina ai giorni tristi” Mario Tirino, professore all’Università di Salerno, spiega che la candidatura della Valle Caudina a Capitale italiana della Cultura 2028 ha portato un cambiamento nel suo territorio. Secondo lui, questa scelta ha aiutato a uscire dai momenti difficili e a ritrovare entusiasmo. Tirino sottolinea che, grazie a questa opportunità, la Valle ha riscoperto la propria identità e ha iniziato a guardare avanti con più fiducia. La
Tempo di lettura: 8 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Mario Tirino, Professore Associato di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi, Università degli Studi di Salerno, Membro del Comitato Scientifico della Candidatura della Città Caudina a Capitale Italiana della Cultura 2028. Lo scorso 20 gennaio sono stati resi noti gli esiti della selezione delle città italiane candidate a Capitale della Cultura 2028. Com’è noto, la Città Caudina non è rientrata tra le 10 finaliste. Non è mia intenzione entrare nel merito delle ragioni di questo risultato, ma credo sia necessario fare chiarezza su due processi fondamentali legati a questa esperienza progettuale, umana e anche istituzionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Capitale Italiana della Cultura 2028, presentata la candidatura di "Città caudina"
La candidatura della "Città Caudina" a Capitale Italiana della Cultura 2028 è stata presentata questa mattina presso la Reggia di Caserta.
'Città Caudina', la comunità si unisce in piazza per la candidatura a capitale italiana della cultura
Il 11 gennaio, Città Caudina ha mostrato il suo forte senso di comunità partecipando attivamente alla proposta di candidatura a capitale italiana della cultura.
