Tirino | Perché la Candidatura a Capitale della Cultura ha sottratto la Valle Caudina ai giorni tristi

Tempo di lettura: 8 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Mario Tirino, Professore Associato di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi, Università degli Studi di Salerno, Membro del Comitato Scientifico della Candidatura della Città Caudina a Capitale Italiana della Cultura 2028. Lo scorso 20 gennaio sono stati resi noti gli esiti della selezione delle città italiane candidate a Capitale della Cultura 2028. Com'è noto, la Città Caudina non è rientrata tra le 10 finaliste. Non è mia intenzione entrare nel merito delle ragioni di questo risultato, ma credo sia necessario fare chiarezza su due processi fondamentali legati a questa esperienza progettuale, umana e anche istituzionale.

