Caos traffico in via dei Mille | fumo da un bus il video

Questa mattina in via dei Mille a Bologna si è verificato un blocco del traffico a partire dalle 8, causato da un bus di linea 25 Tper che ha emesso del fumo visibile. La strada si è riempita di veicoli in attesa, creando disagi per gli automobilisti e i passanti. Un video mostra chiaramente la presenza di fumo proveniente dal mezzo, che ha interrotto la circolazione per diverse ore.

Bologna, 28 febbraio 2026 – Caos e traffico bloccato, questa mattina dalle 8 in via dei Mille, a causa di un problema a un bus di linea 25 Tper. Una nube di fumo si è levata dal tetto del mezzo, costringendo l’autista a fermarsi e far scendere, in via precauzionale, i passeggeri. Fortunatamente non si è trattato di incendio, ma solo di vapore di condensa generato da una fuoriuscita di gas naturale liquefatto dal serbatoio criogenico posto sul tetto del bus. Strade chiuse domenica 1 marzo 2026 per la Bologna Marathon: ecco dove Caos traffico in via dei Mille a Bologna, fumo da un bus (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) Perché è uscito fumo dal bus La nube di condensa si sviluppa a causa della differenza di temperatura tra il serbatoio e l'ambiente esterno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tutto quello che riguarda Caos traffico.

