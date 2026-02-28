Caos traffico in via dei Mille a Bologna fumo da un bus

Un bus a Bologna in via dei Mille ha preso fuoco, generando una nuvola di fumo visibile dalla strada. L’autista ha subito fermato il veicolo e ha fatto scendere i passeggeri, mentre sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Il traffico nella zona si è intensificato, creando disagi tra gli automobilisti e i pedoni.

Una nube di fumo si è levata dal tetto del mezzo, costringendo l'autista a fermarsi e far scendere, in via precauzionale, i passeggeri.