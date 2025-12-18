Vomero auto in sosta vietata blocca tutti i bus | scoppia il caos traffico

Nel cuore del Vomero, un'auto parcheggiata illegalmente all'incrocio tra via Cimarosa e via Mattia Preti provoca un blocco improvviso del traffico. I bus rimangono intrappolati in lunghe code, generando un caos che coinvolge residenti e pendolari. Un episodio che evidenzia ancora una volta le difficoltà di una viabilità spesso congestionata e la necessità di maggiore attenzione al rispetto delle regole di sosta.

