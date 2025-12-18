Vomero auto in sosta vietata blocca tutti i bus | scoppia il caos traffico
Nel cuore del Vomero, un'auto parcheggiata illegalmente all'incrocio tra via Cimarosa e via Mattia Preti provoca un blocco improvviso del traffico. I bus rimangono intrappolati in lunghe code, generando un caos che coinvolge residenti e pendolari. Un episodio che evidenzia ancora una volta le difficoltà di una viabilità spesso congestionata e la necessità di maggiore attenzione al rispetto delle regole di sosta.
Auto in sosta vietata all'incrocio tra via Cimarosa e via Mattia Preti al Vomero blocca il traffico: code di bus intrappolati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Bus incastrato tra le auto in sosta selvaggia a Chiaia, il traffico impazzisce la sera del weekend
Leggi anche: Incidente in via Caravaggio dopo la partita Napoli-Como: auto si schianta e si ribalta, caos traffico al Vomero
Maltempo, albero crolla in via Luca Giordano al Vomero e schiaccia le auto - Un albero crolla per le forti raffiche di vento e schiaccia le auto in sosta in strada. fanpage.it
Sosta vietata in proprietà privata: è legittima la contravvenzione? - Per verificare la legittimità di una multa per sosta vietata in area privata occorre accertare che lo spazio sia aperto alla circolazione dei veicoli ... virgilio.it
Perugia, il ritorno di sosta selvaggia. In divieto anche le auto del Comune - Marciapiedi trasformati in parcheggi improvvisati, auto in fila davanti alle vetrine, ruote sulle strisce pedonali, cofano sporgente in mezzo alla carreggiata. ilmessaggero.it
Francesco Emilio Borrelli. . “#NAPOLI #VOMERO Via Belvedere. RISSA SFIORATA Lascia l'auto con le 4 frecce in mezzo la strada e va via. Ecco cosa accade.”. Denuncia di Fabio Procaccini - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.