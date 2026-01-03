Disturba i clienti di un locale e reagisce ai carabinieri | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver disturbato i clienti di un locale in piazza Farini. Dopo essere stato accompagnato all’esterno dal proprietario del ’Il Paiolo’, ha reagito ai carabinieri con insulti, sputi, spinte e calci, rendendo necessaria la sua detenzione. L’episodio ha interrotto la serata, evidenziando comportamenti inappropriati e la necessità di interventi di sicurezza.

Dopo essere stato accompagnato in strada dal titolare di un locale - 'Il Paiolo' di piazza Farini, in zona stazione ferroviaria - perché disturbava i clienti, ha reagito ai carabinieri con offese, sputi, spinte e calci finendo così il suo veglione in una cella di sicurezza. Protagonista di quanto accaduto a Capodanno, è un 26enne originario della Guinea, residente a Forlì ma di fatto senza fissa dimora e con una sfilza di precedenti di polizia oltre a un ordine del questore datato 2 dicembre scorso a lasciare l'Italia entro 7 giorni e a un divieto di ritorno sul territorio comunale del 20 ottobre scorso.

Teramo, disturba i clienti di un bar in centro e poi aggredisce i carabinieri I Carabinieri del Comando provinciale di Teramo sono intervenuti in piazza Martiri della Libertà, nei pressi di un pubblico esercizio, arrestando un cittadino straniero domiciliato in città - facebook.com facebook

