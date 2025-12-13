Offese e minacce ai Carabinieri durante il controllo al bar poi l' aggressione | arrestato un uomo

Venerdì sera, durante un controllo al bar, un uomo ha rivolto offese e minacce ai Carabinieri, culminando in un'aggressione. L'intervento dei militari della stazione di Conselice e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lugo ha portato all'arresto di un 41enne italiano, accusato di resistenza a pubblico ufficiale.

Venerdì sera i Carabinieri della stazione di Conselice e del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Lugo, hanno arrestato un 41enne italiano, poiché ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda ha avuto inizio davanti a un bar di Bagnacavallo, dove i.

