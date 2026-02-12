Tentano il furto in un noto negozio di articoli da regalo | presi il ladro e il ‘palo’

La polizia di Massa ha arrestato due uomini di origine rumena, di 35 e 24 anni, accusati di aver tentato di rubare in un negozio di articoli da regalo. Gli agenti sono intervenuti subito dopo la segnalazione e hanno fermato i due prima che riuscissero a portare via qualcosa. Il tentativo di furto non è andato a buon fine, e ora i due sono in attesa di essere giudicati.

MASSA – La polizia di Massa ha arrestato due cittadini rumeni di 35 e 24 anni per tentato furto all’interno di un negozio. I due sono stati sorpresi all’interno di un noto negozio di articoli da regalo di via Foce. Nella tarda serata del 27 gennaio scorso, a seguito della segnalazione di un passante che ha chiamato il 112, le volanti sono intervenute a Massa in via Foce, presso un negozio di articoli da regalo, dove gli operatori hanno subito notato nei pressi dell’ingresso un uomo che stava presumibilmente facendo il palo. Di fianco all’uomo, tra l’altro, si notavano i vetri rotti della porta d’ingresso del negozio e una pietra probabilmente utilizzata allo scopo, pertanto, lo stesso è stato subito fermato dagli agenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Nella notte di lunedì 22 dicembre, in via delle Porte Nuove, due individui hanno tentato di compiere un furto in un negozio di materassi.

