Due cittadini rumeni sono stati arrestati questa mattina a Massa, in via Foce. La polizia li ha fermati mentre tentavano di rubare articoli da regalo in un negozio. Un passante ha notato i due che cercavano di scappare e ha chiamato le forze dell’ordine. I ladri si erano nascosti dietro le tende del negozio, ma sono stati subito individuati e fermati. La scena si è conclusa con l’arresto e il sequestro della merce.

Due arresti a Massa, dove due cittadini rumeni sono stati fermati per tentato furto all’interno di un negozio di articoli da regalo. I fatti si sono verificati nella tarda serata del 27 gennaio, quando una segnalazione al 112 ha permesso agli agenti di sorprendere i sospetti in flagranza di reato. La segnalazione e l’intervento delle Volanti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando un passante ha notato movimenti sospetti nei pressi di un negozio di articoli da regalo situato in via Foce. L’uomo ha prontamente contattato il numero di emergenza 112, consentendo così alle Volanti di intervenire rapidamente sul posto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Furto di regali a Massa, ladro si nasconde dietro le tende di un negozio: l'epilogo della vicenda

Approfondimenti su Massa Furto

Adriano si nasconde tra le tende di Catalina nella puntata di domani.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Massa Furto

Argomenti discussi: 19 migliori regali alimentari da acquistare on-line, come testato dalle nostre papille gustative (2026); Setter inglese usato per la caccia e tenuto isolato: Max, 12 anni, cerca un’adozione del cuore a Como; Montoro, arrestato 48enne per furto aggravato e porto abusivo di armi; Recuperato il furgone della Valtur New Basket Brindisi.

Regali e sorprese per Raffaele, il bimbo vittima di un furto nel parcheggio del McDonald’s sull’Appia tra Giugliano e Melito - facebook.com facebook