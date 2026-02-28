Caramiello del Movimento 5 Stelle ha smentito le indiscrezioni sulla trattativa riguardante il campo largo a Portici, affermando che non c’è stato alcun accordo con il Partito Democratico locale e che le decisioni vengono prese a livello provinciale. La dichiarazione arriva in risposta a ricostruzioni che indicavano un’intesa tra le parti, precisando che il processo decisionale non coinvolge direttamente il livello cittadino.

Caramiello (M5S) smentisce la ricostruzione sulla trattativa del campo largo a Portici: "Nessun accordo col PD cittadino, decisioni spettano ai livelli provinciali" "Gli organi di stampa hanno cucito una narrazione non veritiera dell'ultimo tavolo di confronto tra il PD e il M5S tenutosi a Portici, che merita un chiarimento.

Campo Largo Portici, Caramiello (M5S): "Ricostruzione della stampa falsa"

Caramiello (M5S) Portici: "Sì al modello Napoli e all'unità del Campo Progressista"“Le recenti dichiarazioni da parte di più forze politiche e del Sindaco dimissionario su Portici, confermano il grande fermento politico in città.

Caramiello (M5S): sì al modello Napoli per PorticiIl deputato M5S Alessandro Caramiello rilancia l’unità del Campo Progressista a Portici in vista delle amministrative, senza veti e con un programma...

