Caramiello M5S | sì al modello Napoli per Portici

Il deputato M5S Alessandro Caramiello ha espresso il suo sostegno al modello Napoli per Portici, promuovendo un’alleanza unitaria del Campo Progressista in vista delle prossime amministrative. L’obiettivo è costruire un percorso condiviso, senza veti, basato su un programma comune che possa favorire una candidatura collegiale e rappresentativa delle esigenze della comunità. La proposta mira a rafforzare il dialogo politico e a favorire un’impostazione collaborativa per il futuro del territorio.

Il deputato M5S Alessandro Caramiello rilancia l’unità del Campo Progressista a Portici in vista delle amministrative, senza veti e con un programma condiviso. “Le recenti dichiarazioni da parte di più forze politiche e del Sindaco dimissionario su Portici, confermano il grande fermento politico in città. La nostra rotta resta coerente. Il Movimento 5 Stelle di Portici è impegnato nella costruzione di un Campo Progressista unito, aperto, senza veti e senza preclusioni seguendo quel ‘Modello Napoli’ che ha già portato al successo il Sindaco Manfredi e che oggi trova nuova linfa nella vittoria del Presidente Roberto Fico”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

