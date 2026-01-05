Caramiello M5S Portici | Sì al modello Napoli e all' unità del Campo Progressista

Il dibattito politico a Portici è caratterizzato da un crescente fermento, come evidenziato dalle recenti dichiarazioni di diverse forze e del Sindaco dimissionario. In questo contesto, Caramiello del Movimento 5 Stelle si è espresso favorevolmente al modello Napoli e all’unità del Campo Progressista, sottolineando l’importanza di un percorso condiviso per lo sviluppo della città. La situazione riflette le dinamiche in evoluzione nel panorama politico locale.

