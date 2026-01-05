Caramiello M5S Portici | Sì al modello Napoli e all' unità del Campo Progressista
Il dibattito politico a Portici è caratterizzato da un crescente fermento, come evidenziato dalle recenti dichiarazioni di diverse forze e del Sindaco dimissionario. In questo contesto, Caramiello del Movimento 5 Stelle si è espresso favorevolmente al modello Napoli e all’unità del Campo Progressista, sottolineando l’importanza di un percorso condiviso per lo sviluppo della città. La situazione riflette le dinamiche in evoluzione nel panorama politico locale.
"Le recenti dichiarazioni da parte di più forze politiche e del Sindaco dimissionario su Portici, confermano il grande fermento politico in città. La nostra rotta resta coerente. Il Movimento 5 Stelle di Portici è impegnato nella costruzione di un Campo Progressista unito, aperto, senza veti e.
