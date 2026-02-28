Campi Flegrei nuova scossa di magnitudo 3.5

Una scossa di magnitudo 3.5 si è verificata questa mattina ai Campi Flegrei alle 11:19. La Terra ha tremato in modo evidente e la popolazione locale ha percepito chiaramente il movimento. Non ci sono rapporti di danni o feriti finora. La situazione viene monitorata dalle autorità competenti.

Una forte scossa ai Campi Flegrei questa mattina alle 11,19 è stata avvertita da tutta la popolazione. Il terremoto di magnitudo Md 3.5 è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV di Napoli con epicentro nella zona della Solfatara ad una profondità di 3 km. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata distintamente avvertita oggi alle ore 11.18 a Napoli e nell'area dei Campi Flegrei. L'EPICENTRO Il sisma, con epicentro a Pozzuoli, legato all'attività bradisismica in corso da anni nella zona flegrea.